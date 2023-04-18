【国会】强化校群系统 吁名校校友为更大校群贡献

迈向未来，教育部将加强校群系统，更好地共享资源，建立学生的社会资本。

教育部长陈振声星期二（4月18日）下午在国会参加政府施政方针和各部门附录辩论时说，学校可以通过课外活动、“德育在于行动”（Values in Action）学习项目和特定课程等，强化校群系统。

他也鼓励社会人士伸出援手，与学校合作，指引学生。“与下一代的学生分享你的网络，为他们提供机会，不单只是在你的母校，也到其他学校这么做，协助学生和你一样取得成功。”

陈振声同时呼吁更多来自名校的校友为更广大的校群做出贡献，让大家能一起更快、更好地前进。

“有些人会问，如果我不是那么成功的人，没有来自校史较显赫的学校，不赚大钱、穿名牌衣服、住大房子或开豪华车，我能贡献什么？我的答案是，这些物质成就不是衡量成功的唯一标准，不应该用来判断我们的贡献能力，也不该用来决定一个人应得的尊重和尊严。”

陈振声说，他期待社会能以一个人的贡献而非成就去决定他成功与否的那一天。“我们要意识到，个人成就永远不只是靠一个人的能力和努力取得。要是没有社会或他人提供的机会，我们不会取得今天的成就。”

他提到，在享受自己努力取得的成果之余，也不要忘记回馈社会，帮助他人取得一样的机会。