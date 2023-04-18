脚踏车队加速超车酿祸 男子脑出血留院观察

结队骑行时遭其他队伍骑手超车撞倒，一名49岁男子送院后证实轻微脑出血。妻子指涉事骑士不顾伤者的伤势，肇事后离开现场。

这起事故发生于星期天（4月16日）清晨6时40分，地点是汤申路上段靠近春叶地铁站的路段。一名男骑士与同伴骑脚踏车时，被另一支尝试从后方超车的骑行队伍撞倒。

根据伤者妻子发布在脸书的行车记录仪视频，伤者一行骑士在一侧车道行驶时，另一骑行队伍从旁边车道并入同一车道，还尝试加速超车，导致车道拥挤而擦撞伤者的脚踏车。贴文说，伤者倒地后，肇祸骑士不顾尖叫声和刺耳的相撞声继续前行。

不过，妻子表示肇祸者在看到贴文后，已经联系伤者，但没有说明肇祸者说了什么。

妻子在贴文中说伤者目前留院观察，有轻微的脑出血。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实接获通报，两名脚踏车骑士发生交通事故后，一名49岁骑士在意识清醒下送院。调查工作还在进行中。

新加坡民防部队受询时证实接获通报，一名伤者被送往邱德拔医院治疗。

贴文发布后，引起一众骑行爱好者的关注，纷纷指视频中肇祸骑士和其队伍违反了相关的骑行条例，包括四人并列骑行，还不顾他人安全，只顾自己加速超车。

自2022年1月起，交通部宣布脚踏车骑士结队在公路骑行时，脚踏车车队之间需保持约30公尺的安全距离。脚踏车队在单车道的公路上骑行或在巴士运行时间的巴士道骑车时，人数须保持在单列五人以内；而在有两条或更多车道的公路上，最多能双列，共10人骑行。

翁女士说，对方坚持称事发时不知情，没有意识到撞倒他人，对于赔偿一事也只字不提。翁女士不排除采取法律行动，为丈夫讨一个公道。