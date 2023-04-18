【国会】强化政策 为低收入家庭提供更多支持

政府在强化提升低收入家庭的政策时，将避免削弱他们自力更生的意识和个人动力，并鼓励他们积极采取行动改善自己的生活。

政府施政方针和各部门附录辩论星期二（4月18日）进入第二天。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高参加辩论时，阐述了我国该如何维持社会流动性。

他指出，政府将强化提升低收入家庭的政策，包括让所有孩童都能拥有好的起跑点，并为家庭提供更多支持。

他说，政府接下来将更积极主动，在问题滚雪球式地发展成更大的问题之前，找出问题所在。

“这样，一个问题不会引发另一个问题，一个健康问题不会变成另一个涉及家庭成员的失业问题，而这又影响了他们孩子的教育。”

政府也将通过社区联系站（ComLink）计划和社区关怀计划（ComCare），确保低收入家庭能够快速和便捷地获得他们所需的帮助。

另外，政府也会加强和支持那些积极改善自身情况的家庭。马善高说，一些公众通过“新加坡携手前进”运动（ForwardSG）讨论会，建议政府鼓励那些为了提升生活而采取积极行动的家庭，并在过程中避免削弱他们自力更生的意识和个人动力（agency）。

他说，当这些家庭付出努力时，当局就知道他们正迈向改进生活的道路，也对这些努力表示肯定。因此，政府正在研究如何通过社区联系站计划，更好地做到这一点。

马善高也希望更多不同的社会服务伙伴，为社会上的弱势群体伸出援手。这不单是社会服务机构的工作，也包括企业、社区伙伴、邻居和义工。