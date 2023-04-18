投资者等待观望 亚股回降海指周二跌0.3％

日本以外亚太市场星期二（4月18日）多数回跌，投资者谨慎看待中国发布的首季经济数据并在挂牌公司业绩出炉前采取等待观望态度。新加坡海峡时报指数星期二回跌0.29％或9.70点，闭市报3309.56点。

首尔、悉尼和香港股市星期二回跌0.19％至0.63％，上海和深圳股市一涨一跌，而东京股市则是明显的赢家，日经指数涨0.51％。

路透社引述景顺（Invesco）亚太区全球市场策略师赵耀庭说：“（中国经济第一季的4.5％增长率）是一个好消息，总的来说这是一组良好的数字，尽管增长不平衡并已反映在市场反应上。”

“虽然经济复苏已步入正轨，但从目前看到的情况来看，我不认为经济增长超出预期太多。”路透社调查显示，分析师预期中国经济在2023年将增长5.4％。

美国经济数据的正面因素加上日元汇率下跌，则促使东京股市星期二取得八天连涨，日经指数逼近全年最高位。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁接受《联合早报》访问时指出，尽管中国国内生产总值（GDP）增长率和零售销售好于预期，但星期二海指变化不大，新加坡人似乎保持观望，等待更多经济数据和公司业绩出炉。

新加坡股市星期二整体交易量减至10亿2000万股，交易总值增至8亿3317万元。全场上升股260只，下跌股293只。全场最活跃的股票依然是胜科海事（Sembcorp Marine），共1亿7725万股转手，股价涨0.85％至0.119元。

30只海指成份股中，只有七只股价上涨，12只下跌，多达11只持平。胜科工业（Sembcorp Industries）跌1.39％，闭市报4.25元，是跌幅最大的成份股；DFI零售集团（DFIRG）涨1.93％，闭市报3.17美元，是涨幅最大的成份股。三只本地银行股跌幅在0.30％至0.78％。