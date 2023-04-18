与前总裁串谋操控公司股价 经纪被判监30个月

保险经纪与上市公司KTL环球前总裁串谋，在2014年至2015年期间，使用14个交易户头买卖KTL环球股票，制造活跃交易的假象，还收下近100万元的赃款，星期二（4月18日）被判坐牢30个月。

这名保险经纪是55岁的唐文海（译音），他在案发时也是一名房地产经纪。他面对抵触证券与期货法令以及非法拥有贼赃等15项控状，他早前承认其中七项，余项交由法官下判时一并考虑。

新加坡交易所2014年8月1日宣布，从2015年3月起，挂牌公司的成交量加权平均价得持续半年不得跌至少于两角。当局给予一年的过渡期，没能达标的公司会被列入观察名单中，再不达标就会被停牌。

KTL环球当时闭市价为0.11元，成交量加权平均价也不达标，KTL环球时任总裁陈庆耀为此感到担忧。陈庆耀在2014年10月16日结识被告后，串谋制造活跃交易的假象，陈庆耀负责出钱，被告负责造假。

在2014年11月4日至2015年9月8日期间，被告利用能操控的14个交易户头，直接或间接地取得登录资料，进行洗牌交易与对敲交易，制造交易旺热的假象，吸引投资者入场。

按交易量计算，被告以买方、卖方或两者的身份在这段期间参与KTL环球股票市场上超过70%的交易。

在被告的操控下，KTL环球的交易价格从0.115元一路飙涨，最高的价格是0.191元。在2014年11月4日至2015年6月期间，KTL环球的股价总体呈上升趋势，涨幅高达66%左右。

另外，被告也在2015年5月20日收下KTL前总裁99万9980元的赃款，并使用部分款项进行虚假交易。

被告律师求情时说，被告并非主谋，且积极配合调查，希望法官下判时纳入考量。法官不认为被告在这起案件中扮演的是无足轻重的角色，最终判他坐牢30个月。

新加坡警察部队和金融管理局星期二针对此案发文告说，这是金管局和商业事务局接获新加坡证券交易所通知后，展开联合调查的结果。

陈庆耀面对两项欺诈罪和一项抵触证券与期货法令的罪行，案件仍在审前会议阶段。