职总平价从马国迪沙鲁引进活虾卖半价

为确保来临开斋节期间海鲜供应充足，职总平价超市从马来西亚引进3000公斤活老虎虾，并会在接下来三天以比市价低近一半的价格售卖。

职总平价集团星期二（4月18日）发文告说，从马国水产业者合水产贸易有限公司进口的3000公斤活老虎虾，将于星期三（19日）至星期五（21日）在位于勿洛北1街第212座、兀兰民事中心和义顺环路第849座的三家职总超市售卖。

这批老虎虾的售价为每公斤19元9角，每名顾客最多可买五公斤，先到先得。根据集团的市场价格评估，目前活虾的市价为每公斤39元9角。

《联合早报》记者星期二在职总平价的安排下，走访了合水产贸易位于马国迪沙鲁的虾养殖场。

老虎虾适合饲养在介于25至30摄氏度的水温下，养殖场员工会在早上7时至8时，水温适当时进入虾池捕捞。（叶振忠摄）

合水产贸易高级经理胡桂茂受访时说，为了确保老虎虾的新鲜度，打捞只能由人工进行，不能以机器替代。

养殖场员工会在早上7时至8时带着渔网进入养殖池，将捕捞的虾依次装进篮子。每个篮子只能装20至25公斤的虾，以免过于拥挤。

员工把每个篮子中装满的20至25公斤虾子，倒入装置在罗厘的水池箱。（叶振忠摄）

之后，员工再将桶里的活虾依次倒入罗厘的水池箱。一辆罗厘设有10至12个水池箱，各可容纳100至120公斤的虾。

水池箱的水温设置在17至18摄氏度，水池箱装满虾后，罗厘会从养殖场直接运往我国，以确保老虎虾抵达我国时仍是活着的，运输路程约三个小时。

老虎虾的养殖时间为约四个月，一只老虎虾的重量可达40克。（叶振忠摄）

合水产贸易使用益生菌养老虎虾，每批老虎虾的养殖时间约四个月，一个养殖场每年可生产约150至200公吨的老虎虾和南美白对虾。

职总平价在文告中指出，去年开斋节前的一个月里，冰鲜虾和冷冻虾的销量与2021年同期相比，增加了近两成。

集团发言人回复《联合早报》询问时说：“如果这次消费者的反应良好，我们将考虑在佳节期间再次引入这些活虾。”