性侵小20岁男子 45岁男子罪名成立

一名45岁男子被指以介绍女性朋友为诱饵，骗得一名比他小20岁的年轻男子的信任，再趁对方喝醉后犯下性侵罪行，男子在高庭受审后被判罪成。

蒋诗琦法官星期二（4月18日）下午发表口头裁决时指出，被告试图辩称他是在受害人同意的情况下与他发生性行为，以及受害人曾表示想要“探索性取向”。但法官认为，没有任何证据可支持被告的说法，包括双方的短信聊天记录也没有显示受害人在性方面对被告有兴趣。

相比之下，在法官看来，受害人的庭上证词非常具有说服力，也与他在案发后对朋友和警方叙述被性侵犯的说辞前后一致。法官也指出，从受害者与警方的通话录音可听出，他在案发后情绪激动。案件择日进行求情与判刑。

被告白杰弗里（译音，Jeffrey Pe）面对三项控状，指他在2017年8月9日凌晨时分，对一名20岁的受害男子做出口交与性侵等行为。

根据控方的立场，案发几周前，受害人刚与交往多年的女友分手，为此想要认识新的异性；他在一家名为“Hero’s”的酒吧认识被告，并且想通过被告认识当时也在酒吧的一名女子。两人交换电话号码，被告也邀请受害人与女子参加他接下来举办的一个生日派对。

案发前的晚上，被告与受害人相约出外喝酒；经过一夜狂饮后，喝醉的受害人要求到被告的家暂住一宿。控方指被告与受害人在凌晨4时之后回到家，被告拿了一杯有酒精的饮料给受害人喝，受害人接着在被告卧房的地板上睡着。

过了一会儿，受害人醒过来，惊见自己衣冠不整，以及被告在为他口交。控方指被告也试图与受害人接吻，以及使用手指性侵受害人。原本意识昏沉的受害人卯足力气把被告推开，然后跑到厕所清洗身体，因为他对被告的所作所为感到非常恶心。他接着离开被告的住家，并拨电告诉朋友自己刚被“强奸”，朋友建议他赶紧报警。被告同天早上被警方逮捕。