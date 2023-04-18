易燃物质管控不当 11家公司遭罚款

今年3月本地发生两起因企业无法有效管控易燃物质，导致工作场所发生火患的事故。人力部在同月展开执法行动，稽查超过120家车厂和制造业厂，向11家公司开出总计2万7000元的销案罚款。

人力部星期二（4月18日）在脸书贴文指出，在稽查过程中，执法人员发现一些公司的违规行为，包括管理易燃物质的安全工作程序不足、易燃物质储存不当，及未向员工提供合适的个人防护设备等，并向11家表现差或未管控易燃物质的公司开出罚单。

人力部以2021年Stars Engrg公司大士厂房因可燃粉尘爆炸引发火患，造成三死五重伤的严重事故为例，强调火患和爆炸对生命和财产构成的严重威胁。

人力部工作场所安全与卫生督查单位处长陈仕豪提醒，有处理易燃物质的公司，必须认真对待可能发生火患和爆炸的风险，并确保有效的管控措施到位。

这些措施包括员工须知道风险，接受防范措施培训，包括有足够的个人防护设备。

“人力部会继续采取严厉的执法行动，对付犯错的公司。”

位于乌美的奥迪服务中心在3月7日发生爆炸，一堵墙炸裂碎片四散，近百人自行疏散，一人不慎摔伤送院。 同月13日，在大士的化学工业公司Sika Singapore发生大火，一个半足球场大小的建筑和仓库起火狂烧，约40名工人自行疏散，两人受轻伤。