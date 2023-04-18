港务集团收购土耳其物流公司ALISAN75％股权

新加坡国际港务集团（PSA International）通过全资子公司PSA-BDP Turkey Supply Chain Solutions，将收购土耳其物流公司ALISAN Logistics的75％股份。

港务集团和ALISAN星期二（4月18日）晚上发出文告宣布这项收购消息，并指出ALISAN是一家在快速消费品（FMCG）、化学品、汽车和农业等领域发展蓬勃的公司。交易完成后，ALISAN公司将被归入PSA货运解决方案部门PSA BDP的管辖范围。

ALISAN公司总部设在土耳其的伊斯坦布尔，是一家家族企业，目前拥有1600多名员工和39个位于化工生产企业附近的仓储点，它的服务范围包括（但不限于）国际和国内包装配送、大宗液体散货和干散货配送、仓库运营和各类增值服务。

港务集团说，通过这项投资，它将受益于ALISAN在土耳其的庞大业务网络，以及在物流和土耳其国内配送方面的专业知识。ALISAN则可利用港务集团在全球范围内的深海、铁路和内陆码头网络，在工业仓库、仓库、物流和海运服务方面等附属业务，以及端到端供应链服务的专业知识。

这项交易仍须经过有关当局的正式批准，同时得符合其他常规的成交条件。