美国财报季节刚展开，投资者静待大企业公布财报，美国三大隔夜股市星期二（4月18日）起落不大。纳斯达克指数跌0.035％；标普500指数升0.088%；道琼斯工商指数跌0.031%。

本地方面，在挂牌公司业绩出炉前，投资者采取等待观望态度，本地股市的新加坡海峡时报指数星期二回跌0.29％或9.70点，闭市报3309.56点，全天窄幅波动。

星期三可关注的本地股票：

1）亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）星期三（19日）开市前宣布，已完成收购美国Home2 Suites by Hilton Colorado Springs South酒店，收购价为2900万美元（3900万新元）。独立估价师评估，这套房地产在4月8日时的市值为3020万美元。收购项目的净房地产收入收益率（NPI yield）为9%。

2）胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）星期三开市前发布第一季业务报告，信托的第一季组合出租率达到92.6％，创下自2021年第一季以来的最高纪录。信托这个季度签了18万零262平方英尺的新租约，主要由仓库与第三方运输供应商的需求增加带动。15万6388平方英尺的租约也获得续约，租金调升率为13.6％。

3）吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）星期二闭市后发布季度业务报告，第一季经调整后，可派发收入同比下跌12.5％至1310万美元（1740万新元），因为信托在去年下半年脱售Northridge Center I & II和Powers Ferry，以及利率上升造成融资成本较高。

4）翱兰集团（Olam Group）星期二中午透露，法庭已批准它进行资本削减计划，从而把翱兰农业（Olam Agri）业务从集团分拆出去。

5）马来西亚办公室家具厂商伟城控股（Versalink）星期二闭市后透露，集团预期截至2月底的2023财年将取得净利，这主要因为脱售在马来西亚雪兰莪州的房地产而取得一次过收益，以及出口和国内业务的营收皆增加。