投资者采取观望态度 本地股市周三微升0.18%

美国星期二（4月19日）隔夜股市淡静促使投资者采取观望态度，亚太主要股市星期三波动不大，新加坡股市午休前微升0.18%。

新加坡海峡时报指数星期三截至中午约12时升5.81点，报3315.37点，盘中最高点是3320.56点，最低3307.36点。本地早盘结束时，全场上升股203只，下跌股259只，交易量5亿4998万股，总值3亿3742万元。

在30只海指成份股当中，11只下跌，15只上涨，4只持平。领跌的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），股价跌1.64%至1.80元；领涨的是吉宝企业（Keppel Corp），股价涨1.98％至6.19元。

区域各主要股市方面，香港股市表现最差，早盘下跌0.49%。尽管本地股市早盘升幅不大，但已是亚太股市中表现最好的。

永久投资组合家族基金总裁兼投资组合经理库吉诺（Michael Cuggino）指出，股市近期波动不大，主要是缺乏经济方向指引。他说：“股市波动不大，是因为没有足够证据说明经济会全面陷入衰退，或会全面增长。”

芝加哥期权交易所市场波动率指数（CBOE Volatility Index，简称VIX）目前处于17以下，是自2022年1月以来的最低水平。一般上，VIX低于20意味着市场认为股市处于低风险，若高于20，则意味着投资者预计市场风险更高。

美国财报季节刚展开，投资者静待大企业公布财报。美国三大隔夜股市星期二起落不大。纳斯达克指数跌0.035％；标普500指数升0.088%；道琼斯工商指数跌0.031%。

Wilmington Trust首席投资官罗斯（Tony Roth）说，财报季节刚刚开始，目前要从中判断市场方向言之过早。接下来有更多区域银行即将公布业绩，可能会提供更多指引。

新加坡股市也正迎来第一季度财报。随着新加坡和美国企业的业绩报告陆续出炉，本地和美国股市预计接下来有更大波动。