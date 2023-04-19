陷假公安骗局 警方六小时内找到19岁受害女生

在我国求学的19岁女学生陷入假中国公安骗局，被索讨约19万元的“保释金”，还被指示穿破烂衣服和捆绑手脚自拍视频，所幸警方在短短六个小时内找到她。

新加坡警察部队星期三（4月19日）发文告说，警方于星期一（4月17日）接获一名19岁女子被绑架的报案。这名女子在中国的父母收到一段视频，看到女儿穿着破烂的衣服且手脚被捆绑。视频中也传出一名讲华语的陌生人声音，向他们索取一笔赎金。父母赶紧拨电通知女儿的教师，后者报警处理。

金文泰警署、刑事侦查局、警察情报局，以及商业事务局的查案人员随即展开调查，在短短六个小时内在兀兰关卡找到受害女子，并证实她是假中国公安骗局的受害者。

初步调查显示，受害者在4月初接到一通声称来自移民与关卡局人员的来电，指她在中国广州散播冠病相关的假消息。骗子以调查为由，把电话转给假扮“中国公安”的同伙，并要求受害者在调查期间，全天开着视频与“中国公安”保持联系。

骗子也声称若受害者无法缴交100万人民币（约19万新元）的“保释金”，可能被遣送回国。由于受害者无法筹得这笔钱，骗子要挟她拍下自己全身赤裸的视频，以证明她没有涉及另一起刑事案。 受害人出于恐惧，只好遵从骗子的指示。

4月17日，骗子指示受害者与外界断绝联系以协助调查，并要求她拍下自己手脚被捆绑、假装被捕的视频。骗子告诉受害者，这段视频将用于诱捕犯罪团伙的其他成员。

然而，骗子在受害者不知情下，利用视频向她父母勒索，所幸我国警方接到报案后，迅速采取行动找到受害者。

案件还在调查中。文告没有提及有人落网。