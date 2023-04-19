青年盗用父驾照租车80次 还让无照友人开车

无驾照的22岁青年为了贪方便，在父亲不知情的情况下盗用他的身份证及驾照租车80次，还让19岁的无驾照朋友开车，结果在一次临检时被揭发。

22岁的陈家俊面对8项控状，包括欺骗、无驾照驾驶、公共滋扰等罪行。他星期二（4月18日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。

调查揭露，没有驾照的被告于2020年10月看见父亲把驾照和身份证放在家中，就趁没有人发现时拍照，再用这些照片去申请共享汽车业者Shariot的账号。

被告在2021年内80次租用车子，在接受调查时称是为了方便，能开车去找朋友买食物等。

2021年11月29日，被告再次租车，从榜鹅开车到金文泰和朋友刘金海（19岁）会面。

接着，他让同样没有驾照的刘金海开车，结果在金文泰2道遇上路障，被交警拦下后，才揭发两人无驾照驾驶的行为。

主控官说，被告没有驾照，却骗共享汽车公司，让公司以为是他的父亲租车，而且不只一次，而是80次。

另外，被告遭交警拦下的当天，也开了很长的路程，一路从榜鹅路开上淡滨尼快速公路（TPE），再到中央快速公路（CTE）以及亚逸拉惹快速公路（AYE），最终才抵达金文泰。

主控官建议法官判他坐牢10到12周和罚款，并且在24个月内不得考取任何驾照。

法官最终判他坐牢10周，罚款1000元，以及24个月内不得考取任何驾照。（人名音译）