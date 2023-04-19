【国会】李总理：新马合作关系广泛 希望就重大双边课题取得进展

新加坡与马来西亚有着广泛的合作关系，同时也存在一些待解决的重大双边课题，如白礁和海事边界等，李显龙总理希望能与马来西亚首相安华就这些课题取得进展。

李总理星期三（4月19日）在国会参与政府施政方针和各部门附录辩论时，形容新加坡与马国和印度尼西亚的关系稳定并令人鼓舞。

在新马关系方面，李总理说，两国有广泛的合作议程，横跨贸易、投资和互联互通等多个领域。与此同时，两国也有一些待解决的重大双边课题，包括新加坡在白礁的发展工程、海事边界的划定、水源以及空域。

“希望能与首相安华在这些课题上取得进展。双方须妥善处理这些课题，不让任何单一课题破坏我们的整体双边关系。”

李总理对新马在各个层面保持频繁交流表示欣慰，无论是在绿色和数码经济等新兴领域，还是在新柔地铁系统等进行中的项目，两国之间的合作大有裨益。

谈及新印关系，李总理说，他去年与印尼总统佐科见证了三份双边协议的签署，分别是飞航情报区协议、防务合作协议以及引渡条约。

李总理说，空域、军事训练和引渡都是两国双边关系中持续了数十年的敏感课题，若不解决就会发酵，有朝一日可能会变得很糟糕。这将使两国关系恶化，对双方都没有好处。

如今，两国政府已把新的飞航情报区安排提交给国际民航组织审批，一旦通过，三份协议可同步生效。通过解决这些长期问题，新印可抱着更大的信心与互信向前迈进，并集中精力促进合作。

“我们正致力于发展有潜力的新兴领域，如数码经济、可持续和再生能源等。我们正取得进展。”