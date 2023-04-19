【国会】李总理：中美关系短期内不会改善 盼双方保持沟通修复关系

中美关系短期内不会改善，双方即使避开正面冲突，敌对情绪和恶劣关系仍意味双方会付出巨大代价。李显龙总理希望中美的沟通渠道保持开放，逐步修复关系。

李显龙总理星期三（4月19日）在国会参与政府施政方针辩论时指出，新加坡的外部环境变得更纷乱危险。我国面临的风暴“不只一个，而是数个”，新加坡人必须意识到外部局势的严重程度。

李总理重点谈到乌克兰战局、中美关系和全球多边贸易体系三大挑战。

中美关系上，李总理说，双方存在高度的彼此猜疑和根本的互不信任。美方的普遍观点是，中国国力日增和日益强势，严重威胁到美国的利益和价值观，中方则认为华盛顿有意拖慢中国的发展步伐，削弱中国共产党的政权。

李总理说，中美关系短期内不会改善。即使这两个大国避开正面冲突，双方的敌对情绪和恶劣关系“会使双方付出巨大代价，对全世界也是大问题”。

“这样的前景令人十分担忧，但我们仍希望中美关系不会恶化，双方能保持开放的沟通渠道，假以时日，在相互尊重、信任的基础上修复关系。”

乌克兰战事已持续超过一年，没有任何一方能取得胜利，也没有任何一方输得起。战事升级的危险也一直存在。

李总理说，即使不出现最坏的局面，战事已经造成负面影响。除了影响全球能源、粮食和肥料供应，导致物价飙高，战事也严重影响国际关系。

“俄罗斯和美国、欧洲等北大西洋公约组织国家的关系已彻底破裂，短期内不会恢复正常……战事也使中国难以改善与欧洲的关系，尽管我认为双方都希望改善关系。中国和美国的关系也变得更复杂。”

全球多边贸易体系也面临挑战，对小型的开放经济体构成严重影响。多个国家把国内和国家安全考量视为首要考量，不再谈贸易的互利共赢，出现矛盾时便实施进出口限制，试图对对方造成最大的政治伤害，却否认有任何不友善意图。这引发了各国以牙还牙的恶性循环。

李总理说，全球再次走向把保护主义作为既定模式、贸易规则降为次要的格局。这不只冲击物品和服务贸易，也会影响经济增长的要素，如科技发展、创新点子交换、资本流动和跨境融资。

“全球经济的深度脱钩，将抵消各国花了数十年共同取得的成就。”