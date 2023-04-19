【国会】李总理：新加坡须保持团结 勿让外部压力加剧社会断层线　

面对严峻且动荡的全球局势，李显龙总理呼吁人民保持团结，切勿让外部压力加剧社会断层线，导致社群之间的分裂。

李总理星期三（4月19日）在国会参与辩论政府施政方针时说，我国目前面对前所未有的挑战，俄乌战争、日益升温的中美关系，以及保护主义的加剧，对全世界、本区域及新加坡带来严重的颠覆性转变和冲击。

在当前动荡不安的全球环境，李总理强调新加坡应保持团结。

总理指出，我国多年来携手克服重重挑战和逆境，建设多元种族和宗教的和谐社会。

近年来，我国也处理数项可能会引起社群分裂的敏感课题。这包括两年前允许公立医院的护士戴头巾，以及在去年废除《刑事法典》第377A节条文，同时保护婚姻的定义。

总理说，我国在确保不同社群维持互信和理解的前提之下，坚定且公平地处理这些敏感课题。新加坡须不断维护社会凝聚力和国家的力量。

“很多外国人，尤其西方国家的批评者，不理解我们的作风。在新加坡，每当我们面对可能引起分裂的问题，我们向来都是寻求中庸之道，缩小分歧、相互退让，以及弥合分裂。我们从来不大摆姿态、玩弄文化或身份认同政治，或分裂社群导致人民相互对立。我们的本能是保持新加坡人的团结。我们须继续维持这样的思维和作风。”

总理呼吁新加坡人切勿让外部压力导致社会断层线加深，导致贫与富、保守与开放、本地人与外国人、新旧公民，以及不同种族宗教社群之间的分裂。

总理强调，新加坡人须在根本课题上维持一致立场，即使不认同也须设法了解彼此的观点。

“面对艰难的抉择，我们不能退却，而是以事实和分析为依据处理问题。我们须培养政府与人民，以及新加坡人之间的深厚且宝贵的信任，携手实现我们对未来的共同愿景。”