【国会】我国要更加繁荣 李总理：新加坡人要有进取心

新加坡人必须自力更生，也要有进取心和企业精神，才能让我国在动荡的世界里更加繁荣，做到最好。

李显龙总理星期三（4月19日）在国会参与政府施政方针辩论时说，这些向来是我国持有的态度。1968年，英国军队准备撤出新加坡，我国当时的失业率高达10％，也面临大规模失业和经济崩溃的可能性。

刚出任劳工部长的拉惹勒南当时在国会上说，要取得工业发展就必须不断努力，也要准备动用储蓄、敢于冒险和创新、对未来充满热忱，并且愿意作出迈向现代化所需的痛苦调整。最重要的是，全体人民必须做好准备延迟眼前的回报，来换取未来更高的收益。他当时强调：“如果我们不准备付出这个代价……就不会有或只能取得很小的经济发展。”

李总理说，新加坡人当时响应了拉惹勒南的号召，为国家建设尽心尽力，成功克服英国撤军等多场危机，造就了今天的新加坡。如今，我国又一次进入艰难时期，而拉惹勒南50多年前的号召，对我国来说仍是有效和重要的。

他说：“这个公式长期以来对我们行得通，下来也会继续如此。”

李总理指出，现代新加坡人并没有忘记这些基本原则。他在访问卢旺达期间碰到一些创业肯拼的年轻新加坡人，平时工作与年轻官员交流时，也能感受到他们具备的热忱和使命感。

另外，我国不只要求新加坡人以个人的方式努力，也制定能够让国家生存的战略。

李总理说，一些大国可以关闭自守，但我国是个小岛国，不能这么做。“我们的生存取决于是否能与世界做生意，为他人创造价值。我们的战略就是要加倍努力、保持开放以及与世界的联系，继续成为一个能发挥作用的国际城市和枢纽。”