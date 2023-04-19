【国会】李总理：我国要维护多年在国际建立的声誉

我国要维护多年来在国际上建立的良好声誉，根据一贯秉持的原则行事。

李显龙总理在国会辩论政府施政方针和各部门附录时强调这点。他说，不论是在本地或出国访问，遇到国外领袖与商界代表时，许多人都表达对新加坡的赞赏。他们不只是礼貌上讲些客套话，而是热情地反映自己阅读过李光耀先生的书籍，并期望自己的国家也能像新加坡一样。

许多新加坡人把我国享有的声誉视为理所当然，在国外时对身为新加坡人的身份感到骄傲。不过，他们却没有意识到这个良好声誉对我国的重要性，或对一个没有天然资源的小岛国是如何地异于常规。

李总理解释，根据土地面积，世界地图上几乎看不见新加坡，而按国家人口，我国也微不足道。中国和印度的人口是我国人口的250倍；美国和印尼的则超过40倍，而马来西亚也有我国人口的五倍。即使与其他大城市相比，我国的人口也不在首50大内。

“如果我们不脱颖而出，其他国家和投资者没什么理由要关注这个小岛国。但它们却这么做，为什么呢？因为新加坡多年来在国际上享有盛名。人们知道新加坡系统行得通。

“冠病疫情也使我国的表现记录更突出。我国的人民具有高素质，雇员勤劳、熟练且可靠。我国的专业人士能干、诚实并值得信赖。我们履行承诺，根据一贯秉持的原则行事。人民给予我国领袖支持和信心，使受民众委托的领袖们发言时具权威，说到做到。我们的政策不会反复改变，或因一个选举U转。”

他指出，这也是为何当俄罗斯侵略乌克兰时，我国采取鲜明且有原则的立场，反对违反联合国宪章的恶劣行为，就如数十年前当美国侵略格林纳达，以及越南侵略柬埔寨时，我国也采取同样的立场。

此外，新加坡人也在国际平台上做出贡献。李总理举例说，世界知识产权组织总干事是新加坡人邓鸿森。国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼担任全球水资源经济委员会共同主席。

基于这些原因，外界对新加坡品牌的信心与信任有所提升，这在一个变幻莫测的世界是个宝贵的资产。总理鼓励新加坡人，维护我国的声誉，善用新加坡品牌，为后代擦亮这个品牌。