【国会】调查：86%新加坡人认为政府应避免在中美之间选边站

86%的新加坡人认为政府应根据国家利益行事，避免在中美之间选边站；认为新加坡应该靠向中国或是靠向美国的新加坡人分别只有4%。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期三（4月19日）在国会参加政府施政方针和各部门附录辩论时，透露通讯及新闻部在2022年7月进行调查的结果。

她说，新加坡外交政策以原则为重，不是以寻求平衡为重，新中关系和新美关系就不是靠新加坡单方面施展平衡术得来，而是建立在多年实质、互惠共赢的合作经验之上。

针对新中关系，沈颖说新加坡与中国享有持久友好的关系，新加坡也支持中国持续改革开放，并深入参与了中国的发展进程。苏州工业园区、新中天津生态城和新中重庆互联互通示范项目这三个国家级的合作项目分别标志着中国各个发展阶段。

提到新中关系，不少人也会联想到新加坡华人在新中关系中扮演的角色，因为新加坡的华族人口占大多数。不过，沈颖强调：“如果从文化角度解读新中关系，有可能以偏概全、产生误解。对新加坡缺乏深入了解的人，可能无法体验个中道理。新加坡人既拥有独立国家公民的身份，也拥有自己身为华族、马来族、印族或其他种族的文化认同。国民认同和文化认同是两回事。”

她解释，新加坡是一个华族为多数的国家，民间层面在文化、血脉、语言方面的契合让新中关系更为丰富，但新加坡也树立高度一致的国民认同。如果根据新加坡华社的面貌，投射新加坡在国际上应该采取的立场，难免会有所偏差。

她举例：“资深报人林任君先生今年初在《联合早报》发表了一篇评论，探讨‘被选边’的问题，提及《早报网》被海外媒体划入所谓的‘中国网军媒体’之列。具有一定信誉的海外媒体尚且会对《联合早报》有这种主观的看法，那些不清楚新加坡具体国情的海外人士会如何想象新加坡，可见一斑。”

她认为，新加坡华人十分清楚他们是新加坡公民也是新加坡华人，不是“华侨”，因此新加坡的外交政策须充分代表所有新加坡公民的利益，包括对和平安全的外部环境、稳定的国际秩序、及全球化的市场经济体制的追求。因此中国开启改革开放后，新加坡就有与中国的合作基础，因此新加坡能与中国建立很好的关系。