涉到至少五餐馆吃“霸王餐” 两男子被捕

涉嫌在一个多月内到至少五间餐馆吃“霸王餐”，两名男子被捕。

新加坡警察部队星期三（4月19日）发文告说，两名年龄分别为20岁和23岁的男子因涉及数起欺骗案被捕。

警方在文告中透露，当局在3月5日至4月13日期间，接到五起来自餐馆的报案，指两名男子和其他人到餐馆用餐后没付钱就离开。

经过调查，中央警署警员锁定两名涉案男子的身份，并在星期二将他们逮捕。

初步调查显示，两人有时一起上门，有时会有更多人随行，他们每次点餐时都会叫来大量食物和酒精饮料。两人之后会告诉餐馆职员他们迟些会付账，或以通过一张弃用（defunct）的银行卡付账，导致款项无法通过，过后找机会开溜。

至少五间餐馆受影响，损失超过2000元。

近期，两间相信受影响的餐馆事后在网上贴文，并附上两名相信是涉案男子的照片。其中一间餐馆事后说，他们事后已付费。

另一间餐馆是位于勿拉士峇沙路（Bras Basah Road）51号的“聚阁”（Jyu Gae Bistro）餐厅。餐厅在贴文中说，两名男子在3月11日晚上9时许上门用餐。由于他们用餐时曾好几次到附近的抽烟区抽烟，因此当两人晚上11时许再去抽烟时，员工也没有多留意，结果他们就这样溜走。

调查正在进行中。



