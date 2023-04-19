【国会】李总理呼吁新加坡人全力支持黄循财和第四代领导班子

李显龙总理呼吁新加坡人全力支持副总理兼财政部长黄循财和第四代领导班子，让领导层更新取得成功。

李显龙总理星期三（4月19日）在国会参与政府施政方针辩论时指出，第四代领导班子已经就位。冠病疫情期间，新加坡人体会到拥有牢固政治领导力的重要，如果没有能够制定方向、采取艰难决定、号召群众的政治领导，抗疫成果会非常不同。

“坐在‘热席’里的是联合领导政府抗疫跨部门工作小组的部长，但整个第四代领导团队发挥了重要作用……通过处理危机，他们更了解彼此，对彼此的判断和能力更有信心。”

李总理说，第四代领导班子日益肩负确保国家安全和人民福祉的工作，在国内和国际空间都有重要的议程要完成。

“但他们不能凭一己之力完成。他们需要每个新加坡人，包括各位国会议员的支持，才能完成工作。”

第四代领导班子去年推选黄循财为领军人。李显龙吁请新加坡人全力支持黄循财和第四代领导班子，不仅在现阶段他们作为李总理团队成员时，也包括他们日后接过领导棒子，成为新加坡下一个领导团队的时候。

“请帮助我促成领导更新成功，为新加坡好、为你们自己好。支持为了你们勤奋工作、运行有效的政府；推选你们能信任的领导人，带领我们前行；给自己最好的机会，确保我们的制度在未来的日子里，为了新加坡人良好运行。”