六人被指残杀受保护蟒蛇 ACRES吁公众提供线索

一名男子和另外五人被指在文礼坊巴刹和小贩中心外“暴打”一条蟒蛇，一行人过后更将蟒蛇拖到一个摊位，其中一人更手起刀落，将蟒蛇斩首。

关爱动物研究协会（ACRES）星期三（4月19日）上午在脸书贴文说，协会的热线电话在星期二（18日）晚上11时25分左右接到一段视频，内容显示一名男子和另外五人在文礼坊巴刹和小贩中心外，不断用塑料箱子猛砸一条两三米长的网纹蟒（reticulated python）的头部。

在被暴打的过程中，蟒蛇多尝试爬走，甚至长牙作状攻击，但一行人根本不打算放过它，在嬉笑声中继续攻击其头部，过后更将它拉到一个摊位旁边，用一把菜刀将蟒蛇头砍下。

协会说，他们于星期三早上到场调查，发现事发现场周围附近有警方电眼，一些人也称记得在星期二凌晨1时30分左右看到蟒蛇出现。

对于视频中的参与者将受保护物种活活打死，过后却仍在好声欢呼的行径，协会表示震惊。“协会已将相关资料提交给国家公园局，让当局展开下一步调查。”

协会指出，尽管经过不同宣导和教育，但类似打死或伤害蛇类的事件依旧发生。协会也呼吁，如果有有人认识视频中的人，或目击者这起暴行，可以通过协会的24小时热线97837782联系协会，或通过acrescrime@gmail.com电邮协会。提供线索者的资料将被保密。