沈颖：新美关系立足于国际秩序和互惠共赢的经贸合作

新美关系的立足点是基于区域和平、国际秩序和互惠共赢的经贸合作。国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖表示，这些原则主导着新加坡与大国、中等强国、区域邻国发展友谊与合作。

沈颖星期三（4月19日）在国会参加政府施政方针和各部门附录辩论谈到新美关系时指出，美国在保障二战后的国际秩序方面扮演了至关重要的角色，为亚洲创造稳定和繁荣的条件，也对新加坡在内的国家进行大量投资，促进区域繁荣。

她说：“我国领导人与美国向来保持良好互动。李总理去年二度访美，数位新加坡内阁部长也在去年访美。拜登总统执政团队与美国众议院也派代表数次访问新加坡。”

新美两国在国防与安全方面已累积数十年的合作经验。新加坡支持美国在本区域的军事存在，也准许美军使用新加坡的海空军事基地。

新加坡也参与美国于2022年5月启动的印太经济框架，框架会深化美国在本区域的经济合作，符合新加坡对于开放、包容、以规则为基础的国际秩序的支持。新美合作也延伸至网络安全、数码经济、可持续发展，甚至外太空。

沈颖强调，新加坡能否享有国际空间，靠的不是平衡术，而是取决于大国之间的合作基础。如果大国之间相互猜忌、国际合作基础日益薄弱，将意味着新加坡对于区域和平、国际秩序稳定、经贸合作的诉求将失去保障。

新加坡因此会为拓宽国际合作基础尽最大的努力，例如在东南亚，新加坡致力于建设亚细安为主的区域合作框架。在经贸领域，新加坡也一如既往地捍卫自由、开放、以规则为导向、 世界贸易组织为代表的多边贸易体制。

沈颖说，新加坡参与这些平台并同意担任主要角色，是为了打造大国和小国可以共同合作的空间；尽力恢复各国之间的互信；维护多边主义， 使之持续作为国际上解决问题、发展新机遇的主要手段。