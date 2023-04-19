业绩出炉前亚股横摆 海指周三回升0.4％

在挂牌公司业绩出炉前市场谨慎观望，亚太市场星期三（4月19日）多数小幅涨跌。本地股市新加坡海峡时报指数星期三回升0.44％或14.49点，闭市报3324.05点，因银行和多数的成份股回升。

悉尼和首尔股市星期三回涨0.05％至0.16％，深圳、上海和香港股市下跌0.57％、0.68％和1.37％。东京股市遭遇获利卖出的压力，结束了八天连涨，星期三小跌0.18％。

法新社发自东京的报道指出，在公司业绩发布季节来临前，市场日益采取等待观望的态度。澳洲国民银行（NAB）分析师史垂克兰（Tapas Strickland）说：“迄今为止，从银行方面可以看出，对银行危机的担忧已经消退，相反，焦点转向银行在多大程度上收紧贷款标准。”

辉立证券研究主管周冠龙接受《联合早报》访问时说：“在下周即将公布的新加坡银行和美国大型科技公司的业绩之前，市场继续横摆。”

他说：“我们预计新加坡银行的强劲盈利将提升本地市场的情绪。中国发布的好于预期的经济数据，也提高了经济复苏走上正轨的希望。”

新加坡股市星期三整体交易量增至11亿6000万股，交易总值增至9亿5868万元。全场上升股245只，下跌股312只。全场最活跃的股票依然是胜科海事（Sembcorp Marine），共1亿7032万股转手，股价回跌0.84％至0.118元。

30只海指成份股当中，16只股价上涨，九只下跌，五只持平。吉宝企业（Keppel Corp）股价涨1.98％，闭市报6.19元，是涨幅最大的成份股；云顶新加坡（Genting Singapore）股价跌2.59％，闭市报1.13元，是跌幅最大的成份股，交易量和交易总额皆居全场第二高。三家本地银行的股价涨幅在0.61％至0.86％，是海指星期三回涨的最大动力来源。