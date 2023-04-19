非法重新包装与贴标签 冷藏食品公司被罚1万元

因在无执照场所处理食品，且重新包装的食品标签信息与原始资料不符，本地冷藏食品公司被处以1万元罚款。

新加坡食品局星期三（4月19日）发文告指出，新兴冷藏食品私人有限公司（Sin Hin Frozen Food Pte Ltd）因在无执照的场所进行食品加工，贴上的海鲜产品标签存在误导性信息，被法院罚款1万元。

文告指出，去年6月6日，食品局在第2振美路（Second Chin Bee Road）的场所内，查获新兴冷藏食品公司从事非法重新包装食品的活动。

尽管该公司拥有合法营业执照，但这个操作场所没有任何食品加工及重新包装的执照。

执法人员共查获了约85公斤的食品。执法人员发现，生扇贝经过重新包装后，包装标签上显示的有效日期，同原产国的信息与原始标签不同。

食品局指出，在无执照的设施内非法重新包装海鲜产品，有危害食品安全的风险。所有获得食品局许可的企业，必须遵照执照的条款，在拥有执照的场所内进行食品加工。

在无照场所加工食品，一经定罪，将处以不超过5000元的罚款。如果是第二次或再次定罪，将被处以不超过1万元的罚款，或不超过三个月的监禁，或两者兼施。

在食品标签方面，肉类、鱼类和海鲜产品的包装都必须以规定方式贴标签，标签不得有任何虚假、不准确或存在误导信息的内容。违者一经定罪，将被处以不超过5万元的罚款，或不超过两年的监禁，或两者兼施。如果是第二次及以上触犯该条例，将被处以不超过10万元的罚款，或不超过三年的监禁，或两者兼施。