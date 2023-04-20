美国星期三（4月20日）隔夜股市淡静，纳斯达克指数升0.031％；标普500指数跌0.0084%；道琼斯工商指数跌0.23%。

美国财报季节刚展开，投资者静待大企业公布财报。与此同时，市场正在等待美国联邦储备局对加息政策发布更多信息。

新加坡方面，在挂牌公司业绩出炉前，市场谨慎观望，亚太市场星期三多数小幅涨跌，本地股市的新加坡海峡时报指数也小幅回升0.44％或14.49点，闭市报3324.05点。

星期四可关注的本地股票：

1）凯德投资 （CapitaLand Investment) 旗下的雅诗阁（Ascott）星期四早上宣布，已实现在2023年取得16万个住宿单位的目标，今年第一季签署超过4000个单位的合同。雅诗阁正在检讨目标，要在接下来五年内把收费收入增加一倍至超过5亿元。

2）吉宝基础设施（Keppel Infrastructure）和埃克森美孚（ExxonMobil）亚太公司星期四早上宣布，双方签署合作备忘录，共同发展取得低碳氢气（hydrogen）和氨气（ammonia）的途径，用于新加坡商业和工业用途。我国去年10月发布全国氢气策略，到了2050年，氢气预计满足我国50％的能源需求。

3）纳峰科技（Nanofilm）星期三闭市后发布第一季业务报告，集团第一季营收同比大跌40％至3300万元。它说，第一季通常是周期性的，并进一步受到中国疲软缓慢复苏的影响。集团相信宏观环境将继续充满挑战，下半年展望较好。

4）更高借贷成本，导致吉宝房地产信托（Keppel REIT）今年首季可派发收入同比减少6.7%至5020万元。若加上500万元的“周年纪念派息”（Anniversary Distribution），可派发收入则同比上扬2.6%。首季净房地产收入同比增加1.3%至4050万元，这是因为大部分房地产去年立下租约获得更高租金，以及资产组合的承诺入驻率同比上升1.2个百分点至96.3%。