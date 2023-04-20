IWG在中央商业区开设新灵活办公空间

共用工作空间业者IWG在中央商业区（CBD）的罗敏申路61号开设新灵活办公场所。

IWG的新场所位于罗敏申路61号20层，总面积达2万平方英尺，届时可提供240个工位、三个会议室和76个私人办公室。这也是IWG在本地中央商业区开设的第13个办公场所。

IWG星期四（4月20日）发布文告指出，目前正是本地更多企业接受在更加方便和高质量地点灵活办公方式之际。另外，随着重返工作场所的比率上升，员工继续寻求更灵活的办公选择。与2021年第四季度相比，IWG本地办公空间的访问量在2022年第四季度上涨了近65％。

IWG区域经理罗杰斯（Darren Rogers）说：“混合工作模式仍然是企业和员工的首选，它对员工、利润和地球都有好处。亚太是IWG发展的关键地区，我们计划明年在全球新增1000多个新办公中心。”

凭借其多品牌扩张战略、全岛分布广泛的特点，以及可根据业务需求扩大或缩小场地规模的灵活性，IWG的共用工作空间吸引了从起步公司到大型跨国公司等各种规模的企业。

目前，IWG在全岛共有24个共用工作空间，涵盖四个品牌，分别是Regus、Signature、Spaces和No18。新开设的办公空间归于Regus品牌旗下。