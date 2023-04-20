全岛阴雨连绵 本地无缘观测罕见混合日食

由于全岛多地阴雨连绵，本地公众无缘观测罕见的混合日食。

原本星期四（4月20日）上午10时54分起至中午12时58分，本地可观测到罕见的混合日食（hybrid solar eclipse）现象，新加坡科学中心特别为此举办日食观测会。

当月球经过地球和太阳之间，部分或完全遮挡太阳光，地球上部分地区就可观测到日食现象。同一次日食，如果一部分地区可见日全食（total solar eclipse），另一部分地区可见日环食（annular solar eclipse），则称“混合日食”，非常罕见。整个21世纪仅会发生七次混合日食。

据了解，此次科学中心线上共售出超过700副日食观测眼镜，但由于星期四早上乌云笼罩阴雨不断，公众无法观测到这一日食现象。

由于新加坡多地阴雨连绵，本地公众今天无缘观测罕见的混合日食。图为科学中心职员为两名孩童解释望远镜需固定在地上，才可观测日食。（蔡家增摄）

郭美玲（41岁，家庭主妇）专程为读小五和小三的两个孩子请假，带他们到科学中心观测日食。

她说：“他们从小就对天文、对科学很有兴趣。毕竟下一次看到要三四年后了，所以不想错过，即使下雨了也是一次特别的经历。”

公众可通过科学中心的YouTube频道观看直播，看到在澳大利亚等地发生的日食。

预计下一次日食将在2027年8月2日出现，但发生在日落时分，所以不易观测到。下一次日偏食将发生在2028年7月22日。