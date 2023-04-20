全岛阴雨连绵 本地无缘观测罕见混合日食

安诗一

更新 /
更新 / 2023年4月20日 3:15 PM
发布 /
发布 / 2023年4月20日 11:08 AM
许多民众聚集在新加坡科学中心观看在澳大利亚等地发生的日食直播。（蔡家增摄）
许多民众聚集在新加坡科学中心观看在澳大利亚等地发生的日食直播。（蔡家增摄）

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由于全岛多地阴雨连绵，本地公众无缘观测罕见的混合日食。

原本星期四（4月20日）上午10时54分起至中午12时58分，本地可观测到罕见的混合日食（hybrid solar eclipse）现象，新加坡科学中心特别为此举办日食观测会。

当月球经过地球和太阳之间，部分或完全遮挡太阳光，地球上部分地区就可观测到日食现象。同一次日食，如果一部分地区可见日全食（total solar eclipse），另一部分地区可见日环食（annular solar eclipse），则称“混合日食”，非常罕见。整个21世纪仅会发生七次混合日食。

据了解，此次科学中心线上共售出超过700副日食观测眼镜，但由于星期四早上乌云笼罩阴雨不断，公众无法观测到这一日食现象。

由于新加坡多地阴雨连绵，本地公众今天无缘观测罕见的混合日食。图为科学中心职员为两名孩童解释望远镜需固定在地上，才可观测日食。（蔡家增摄）

郭美玲（41岁，家庭主妇）专程为读小五和小三的两个孩子请假，带他们到科学中心观测日食。

她说：“他们从小就对天文、对科学很有兴趣。毕竟下一次看到要三四年后了，所以不想错过，即使下雨了也是一次特别的经历。”

公众可通过科学中心的YouTube频道观看直播，看到在澳大利亚等地发生的日食。

预计下一次日食将在2027年8月2日出现，但发生在日落时分，所以不易观测到。下一次日偏食将发生在2028年7月22日。

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