宏观环境具挑战 东南亚私募股权投资2022年放缓

利率高企、经济增长放缓，加上前景不明朗等不利宏观经济环境的影响，东南亚地区的私募股权交易活动在2022年下半年开始放缓。今年第一季的情况有改善但仍处于低位。

去年，东南亚私募股权的交易值减少52%至130亿美元 （173亿新元），交易数量也下跌15%至176宗。其中，推动发展的交易（growth deal）占大多数，而收购（buyout）领域的交易放缓最显著。

咨询公司贝恩（Bain & Co）星期四（4月20日）发布的《2023年东南亚私募股权报告》公布了上述数据。

在东南亚国家中，新加坡和印度尼西亚仍是私募股权交易的集中地，无论是交易量或交易值，我国的占比都最大。但在极具挑战的环境下，我国去年的交易值比2021年减少49%至71亿美元，交易量下降10%，从2021年的108宗减少至97宗。

去年上半年东南亚的交易活动仍可媲美2021年，但在第三季开始大幅度滑落。与去年第四季相比，2023年第一季的交易值增长27%至12亿美元，交易量则增长8%达28宗，交易仍然不活跃。

在退出投资方面，新加坡和印尼继续领先其他东南亚地区，但该地区去年的退出值下跌46％至66亿美元，退出交易则从2021年的21宗减少至18宗。