市场谨慎观望 亚太股市周四早盘横摆

亚太投资者继续谨慎观望，等待大型挂牌公司接下来公布业绩。亚太股市星期四（4月20日）处于横摆状态，新加坡海峡时报指数午休前小幅下跌0.24％。

新加坡海峡时报指数星期四截至中午约12时跌7.91点，报3316.14点，盘中最高点是3329.52点，最低3313.10点。本地早盘结束时，全场上升股258只，下跌股184只，交易量6亿2991万股，总值4亿5024万元。

在30只海指成份股当中，12只下跌，12只上涨，六只持平。领跌的是DFI零售集团（DFIRG），股价午休前跌1.60%至3.08美元；领涨的是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），股价午休前涨1.52％至1.34元。

区域主要股市喜忧参半，上海股市表现最差，早盘下跌0.69%。

IG首席市场分析师波尚（Chris Beauchamp）认为，随着企业财报季展开，市场进入更加谨慎的氛围。与此同时，投资者担忧明年经济陷入衰退，因此采取观望态度。

波尚说：“股市目前处于举棋不定的时期，没有出现另一个大肆抛售的情况。”

反映市场波动性的VIX指数近期走低，星期三（19日）跌至16.41，是2021年11月以来的最低水平。这远低于该指数在1990年推出以来的19.7平均水平。

本地股市出现横摆走势，投资者静待即将公布的新加坡银行业绩。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时指出，接下来，新加坡银行的强劲盈利有望提升本地市场的情绪。

市场也关注美国联邦储备局的加息路径。联储局公开市场委员会（FOMC）将在5月2日起召开两日会议。

接受路透社调查的经济师普遍认为，美联储预计在5月加息最后一次，市场共识是再有25个基点的利率升幅。在这之后，美联储可能对利率维持不变。