一个月里派发逾30万个Bloobox 家用回收箱走入校园

家用回收箱Bloobox颇受欢迎，截至本月18日，在短短一个月里公众就领取了超过30万个回收箱。国家环境局将其中约6万个回收箱派发给中小学，以鼓励学生在学校和家里养成正确回收的习惯。

从3月19日至4月30日，每户家庭可在全国140多个地点的约230台自动派发机领取Bloobox。除了公众积极响应外，超过100所中小学也主动参与推广回收箱。

淡滨尼北小学向环境局申领了约1200个回收箱，让每个学生和教师都可取得并带回家中。学校星期四（4月20日）在食堂设置领取点，小四到小六的学生须用两件可回收物品换取回收箱，或者回答一个与环保有关的问题，其他低年级的学生则由教师直接派发。

科主任吴志祥（40岁）受访时说：“住家楼下的蓝色回收箱受污染的问题相当严重，我们希望学生把Bloobox带回家并与家人一起使用，让更多人养成正确回收的习惯。因为仅仅在学校强调环保是不够的，期盼能扩展到家庭与社区。”

小六学生萨莎（11岁）在淡滨尼北区开展试点活动时就领取了一个回收箱。她说：“我去年自己组装了回收箱，用它来回收父亲的旧报纸，新领取的回收箱将用来放置塑料包装袋。家人都鼓励我回收利用，经常会把废弃的箱子交给我回收或做手工艺品。我们这一代人应该承担更多责任来拯救环境。”

其他学校可与环境局联系，申请回收箱以供学生和教职工使用。