金管局推出净零金融行动计划

新加坡金融管理局推出净零金融行动计划（Finance for Net Zero Action Plan），制定策略以促进融资来催化亚洲净零碳排放的转型，以及新加坡和区域的去碳活动。

金管局将额外拨出1500万元资金来增强和扩大现有可持续债券及贷款补助计划的范围，以支持转型债券和贷款，并将补助计划再延长5年至2028年底。

这项净零金融行动计划扩大金管局2019年推出的绿色金融行动计划的范围，纳入转型金融（transition finance），即推进发电、建筑和交通等领域逐步脱碳的投资、贷款、保险和相关服务。

副总理兼财政部长黄循财星期四（4月20日）在新加坡国立大学的可持续绿色金融研究所的开幕仪式上讲话时，做出上述宣布。

黄循财也是金管局副主席，他阐述了净零金融行动计划的四个主要目标，其中之一是促进金融创新和催化可靠的绿色和转型解决方案和市场。

他表示脱碳成本高昂。根据咨询机构麦肯锡的一项研究估计，到2050年，亚洲每年需要超过3万亿美元（4万亿新元）才能实现净零碳排放。“仅靠公共财政无法弥补巨大的资金缺口。我们需要加强公私伙伴关系，从公共和私人来源调动更多资金。”

他也强调，金融领域在净零转型中扮演关键角色，因为需要更多资金来扶持新绿色活动和转型活动，包括为发电、建筑和交通领域的脱碳提供融资。