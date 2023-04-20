被判进改造中心上诉 少年改判两年缓刑

14岁少年用刀子和竹竿自制武器，扬言要效仿本地中学砍人，原本被判到少年改造中心半年。但是，鉴于他愿意重返校园，没有再出现纪律问题，也开始与同学互动并尊重指示，所以高庭法官推翻判决，改判他两年缓刑监视。

现年15岁的少年早前承认一项抵触防止骚扰法令的控状后，被判到少年改造中心半年。少年对裁决不满，希望判缓刑监视，因此提出上诉。

判词揭露，案发时14岁的少年跟母亲要了一把刀，用胶带将它绑在竹竿上。他将自制武器的照片放在手机聊天软体WhatsApp上当头像。少年的同学和级任老师看见照片后，老师截图发给少年的母亲。由于少年有突然“失控”的情况，母亲担心自身安危，隔天报警。

少年被诊断患有社交沟通障碍和适应障碍，需要监督和辅导。当他生气时，他会向母亲扔罐子和铁壶，还说要效仿本地中学砍人案，在学校搞破坏。

高庭法官对上诉案下达裁决时说，审理案件时，少年已经重返校园，母亲和少年的舅舅在他认罪后对他加以管教，如今过了三个月，看似已经做好准备，继续管教他。

更重要的是，学校副校长在今年3月29日签署的一份报告中，包括老师、校内辅导员、训导主任，以及学生管理主管都为少年背书。

这份报告披露少年从今年1月2日至3月28日的表现，指他重返校园后未出现任何纪律问题，也有花心思和同学互动，并开始尊重指示。法官认为既然情况有变，刑罚也可相应改变。