“诈赢”拒离赌场 男子张口咬警察

男子在赌场“诈赢”，赌场职员要他立即离开却遭拒，惊动警察到场他也不配合，不仅对警察爆粗口还“动口咬人”，星期四（4月20日）早上被判坐牢12周，罚款1万1000元。

来自中国的52岁男子方国祥（建筑工人，音译）面对六项控状，包括擅闯、使用暴力妨碍公务员执行任务、抵触赌场管制法令（Casino Control Act）等。

已遭还押的他，星期四早上通过视讯承认其中四项罪状，余项交由法官下判时一并考虑。

调查揭露，去年9月12日晚上9时45分，被告到金沙赌场，换了2800元的筹码赌博。

赌了通宵的他，在隔天清晨4时55分时，趁原本下注的人暂时离开座位时，举手谎称自己赢了赌局，从荷官手中拿到100元的筹码。他之后把骗来的筹码输光。

此事被揭穿后，赌场保安将他列为“不受欢迎之人”（Persona Non Grata），要他立即离开，并禁止他再次进入赌场。

被告拒绝离开，不断对保安人员爆粗口，赌场随之报警，但被告仍态度恶劣，也对警察爆粗口，警察于是联手将他逮捕。

过程中，被告激烈反抗，戴着口罩的他，还隔着口罩张口咬警察的手臂。

被告求情时称，案发当天，他告诉赌场职员说他吃了午餐就会走，没想过自己犯下那么严重的错，直到被压制逮捕，才意识到自己闯祸。他希望法官看在他是初犯，从轻发落。

法官下判时说，无论在哪个国家，以暴力对待执法人员都是严重的罪行，最终判他坐牢12周，以及罚款1万1000元，若无法缴付罚款，就得以11周的监刑取代。