扫荡网上非法毒品交易 肃毒局逮18岁学生

中央肃毒局针对网上非法毒品交易活动展开行动，起获超过11公斤、黑市价56万元的毒品，逮捕包括一名18岁学生在内的35名涉毒者。当局自2019年起，已逮捕超过500名涉及网上非法毒品交易者。

肃毒局星期四（4月20日）发文告说，当局在2023年4月11日至19日，针对加密聊天应用程序上的毒品交易活动展开全岛执法行动，突击宏茂桥、武吉班让、蔡厝港、马西岭和诺维娜等地。

当局在行动中逮捕35名涉毒者，起获超过11公斤、黑市价约56万元的毒品，包括9529克大麻、916克冰毒、560克摇头丸、320克的克他命、450颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸、77枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票、一瓶含有迷奸药成分“羟基丁酸钠”（GHB）的液体，以及122克相信是受管制药物的不明物质。

其中，一名18岁学生于4月19日，在蔡厝港的住家内被捕，肃毒局人员也在他家中搜出2.8克大麻。

肃毒局情报署副署长佘俊庆在文告中说，利用如Telegram加密聊天应用程序，进行非法毒品交易的情况越来越常见，毒犯误以为通过这样的方式可隐藏身份，实际上大错特错。

“肃毒局早在2019年就留意到这样的现象，并逮捕超过500名涉及参与非法网上毒品交易者。肃毒局将继续监控新趋势和逃避追查的策略，并采取适当的行动抓捕毒犯。”

调查还在持续进行中。