【国会】多为年长男性举办活动 提升身心健康

本地年长男性的社交网络不如年长女性发达，可能感受更强的孤独感，进而对身心健康造成影响，政府或可研究如何为年长男性提供更多支援，让他们生活更活跃。

荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉星期四（4月20日）在国会辩论政府施政方针和各部门附录时说，2010年的一项调查显示，新加坡年长女性比男性在家庭以外有更大的社交网络，有助于减少抑郁症状。换句话说，社交网络小且独居的年长男性的抑郁指数会比较高。

谢秉辉指出，一些国家有专门扶持男性健康和福祉的非盈利和非商业社区组织，称为男士棚（Men’s Shed）。这类组织让男性结交朋友、进行对话和创作，有效帮助男性维护身心健康。它们也有助于年长男性抑制孤独感和忧郁，重获价值感和生产力。

新加坡的乐龄活动中心的作用同男士棚类似，通过为年长者举办不同活动，照顾他们的身心健康。不过，2011年的一项调查显示，经常参与乐龄活动中心活动的男性只占四成，比女性明显来得少。

谢秉辉区内有一所飞跃乐龄活动中心，其活动的参与率同样是女性为高，占75.8%。

谢秉辉认为年长男性可能比较封闭自我，不愿意和他人交流。另一方面，中心举办的活动或许也对男性没吸引力，例如手工课程和尊巴舞（Zumba）课程。男性感兴趣的活动，像是无人机飞行和木工工作坊，却因为场地限制和费用高而鲜少举办。