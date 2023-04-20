【国会】王乙康：五大方面让新加坡为超老龄化社会做好准备

我国还有三年就会成为超老龄化社会，人口中21％超过65岁，速度比欧美国家都要快。我国将在10多年来奠定的基础上，继续从住房、保持活跃劳动队伍、退休保障、原地养老和良好治理五大方面，让新加坡人不论年龄都能过有意义和快乐的生活。

卫生部长王乙康星期四（4月20日）在国会参与政府施政方针和各部门附录辩论时指出，联合国将老龄化中、老龄化和超老龄社会分别定义为一个国家65岁及以上人口的比例超过7%、14%和21%。

新加坡只用了19年就在2017年从老龄化中社会达到老龄化社会，比法国的115年、瑞典的85年和美国的69年快。新加坡也会在2026年达到超老龄化的状态，对社会、经济、福利制度和医疗制度带来影响。

对此，领导人口老龄化课题委员会的王乙康指出，虽然新加坡将不可避免地成为一个超高龄化国家，政府将在五个方面，让新加坡人无论年龄大小都能过上有意义和幸福的生活。

住房方面，建屋发展局积极建设具包容性社区，例如将年长居民较多的女皇镇打造为保健区，通过多项举措改善居民的健康。

经济层面，新加坡将保持活跃劳动队伍，例如通过逐步提高退休和再就业年龄，以及重新设计工作和技能培训，支持年长员工继续工作。

为超高龄社会做准备，人力部也会继续研究如何帮助新加坡人有足够的存款退休。为此，政府已推出公积金终身入息计划（CPF LIFE）和就业入息补助计划，帮助长寿和低收入的国人。

新加坡也将推出健康SG计划和建立社区护理，通过鼓励预防性治疗和社会处方，鼓励社区养老。

王乙康也说，为老龄化做准备，无论是在城市规划、经济发展、退休充足率还是医疗改革领域都需预先制定政策，因此良好的治理也至关重要。