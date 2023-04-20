今年料有近3500名全球各地富豪 成为我国新公民

我国今年预料将吸引近3500名净资产上百万元的富裕人士成为公民。虽然无法知道这些新公民到底会为新加坡带进多少财富，但他们每个人平均拥有至少600万美元（约800万新元）的可投资财富（Investable Wealth）。

伦敦投资咨询公司Henley & Partners新世界财富研究主管阿莫尔斯（Andrew Amoils），在接受《联合早报》线上专访时透露上述数字。

阿莫尔斯说：“2023年预料会有3000名至3500名高净值人士（High-net-worth Individuals，简称HNWI），陆续成为新加坡公民。而这些HNWI大部分都是来自中国的富裕人士。”

他说：“除了中国大陆和香港之外，其他新公民来自印度、印度尼西亚、马来西亚、越南、英国和菲律宾。”

Henley & Partners也发布了“2022年全球公民报告”。

根据该报告，我国去年HNWI增加2800人，达到24万零100人，在全球百万富翁人数最多的20个城市中，继续保持在第五位。

在20大最富裕城市排行榜中，美国占了其中的五个名次，纽约以34万名百万富翁摘得桂冠，另外四个美国城市包括：旧金山（第三位）、洛杉矶（第六位）、芝加哥（第11位）和休斯顿（第15位）。

虽然东京的HNWI在过去10年里减少了5％，但是该城市还是以29万零300名身价超过100万美元的HNWI位居第二；伦敦作为多年来世界上最富有的城市，则以25万8000名居民名列第四位。

根据报告，大中华地区有三个城市挤入十大排名，即香港（第七位）、北京（第八位）和上海（第九位）。亚洲地区另一个富有的城市是韩国的首尔，排名第16位。