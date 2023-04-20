【国会】傅海燕：新加坡须摒弃“用后即丢”文化 做长远投资建设坚韧未来

新加坡必须做长远投资来打造坚韧及可持续的未来。我国也须更有效利用资源，并通过所有群体的共同合作，摒弃“用后即丢”的文化。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（4月20日）在国会参与政府施政方针辩论时，说明我国如何打造更可持续未来的计划。

她指出，我国必须为能力建设做好长远投资。“通过研发工作，我们可以为广泛的创新和科技解决方案播下种子，让我们得以在更加充满不确定性的世界里茁壮成长。”

例如，推动新型食品的创新，并规划和加强对海岸线的防护，以协助我国更好地应付气候变化；采用低碳能源方案，可以为建设绿色经济打下基础；加深对气候科学，以及对区域影响的了解，可带来国际合作的新机遇。人们集体改变消费和生活习惯，能降低环境足迹，也能支持可持续的业务。

我国也必须更好地利用资源，尤其是改变“用后即丢”（use and throw）的文化。傅海燕说，这个消费模式虽便利，却也意味着我国须提高生产量，垃圾量也会增加，这会对有限资源造成巨大压力。

不过，要顺利过渡到更可持续的消费模式，就须所有群体的共同合作。消费者购物时应尽可能使用环保袋，并回收物品包装材料。非政府机构和学校也要帮忙宣导和教育公众，鼓励大家使用其他包装来装垃圾。

商家也应该重新设计工作流程，减少生产过程须使用的材料和消费者丢弃的垃圾。他们可以少用包装材料，或通过正确的设计，让消费者更容易进行回收，以此提升回收率。

傅海燕说：“闭环回收具挑战性，但可以做到。这会涉及成本，各方须改变习惯，在我们减少对地球资源的消耗时，我们可以通过这个共同使命，建设新的伙伴关系，共同寻找创新的解决方案。”