猪只屠体中检测出非洲猪瘟 本地停止从印尼布兰岛进口活猪

由于在猪只屠体中检测出非洲猪瘟病毒，新加坡食品局下令停止从印度尼西亚布兰岛进口活猪，并展开相关调查。

食品局星期四（4月20日）发文告说，当局是从屠宰场被移走的猪只屠体中检测出非洲猪瘟，这些猪是从布兰岛（Pulau Bulan）进口的活猪。

文告指出，由于非洲猪瘟不影响人类，也不存在食品安全问题，因此新加坡市面上售卖的猪肉仍可安全食用。

食品局也说，从本星期天（23日）起，鲜宰猪肉的供应将暂时中断。食品局指出，从布兰岛进口的活猪占我国猪肉供应总量的15%，但我国共有20多个猪肉供应来源，包括来自马来西亚砂拉越的活猪，以及来自澳大利亚、巴西、丹麦和新西兰等国家的冰鲜或冷冻猪肉。

“我们将与业界合作，增加其他来源的冰鲜和冷冻猪肉。”

食品局呼吁消费者在选择食物时更灵活且变通，不要囤积。消费者可以选择各种食物类型和不同的来源，像是选择冰鲜或冷冻猪肉，或其他蛋白质来源。

食品局正与屠宰场紧密合作，当目前在屠宰场的猪都被屠宰后，会对屠宰场和周围环境进行消毒，并确保屠宰场有良好的生物安全措施。

食品局与国家公园局属下的动物与兽医事务组（Animal & Veterinary Service）将密切监测猪尸体检测出非洲猪瘟病毒的情况。