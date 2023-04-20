出殡途中出车祸 三人送院治疗

出殡途中出车祸，一辆载了丧家亲属的巴士在快速公路上为了闪避前方的情况失控，撞上行驶在前面的灵车。车祸还涉及另外两辆罗厘，有三人送院治疗。

这起车祸发生在星期四（4月20日）上午11时51分，地点是中央快速公路（CTE）往实里达快速公路（SLE）方向，在宏茂桥3道出口处附近。

根据脸书专页ROADS.sg上传的视频，当时一辆载着丧家亲属的巴士行驶在左边第二条车道，途中似乎为了闪避前方突然出现的状况，紧急往右驶。原本行驶在巴士右侧的黑色万事达（Mazda）汽车见状，也迅速右驶到第一条车道，顺利躲过一劫，没有被巴士撞上。

视频显示，车祸发生后，巴士前方停着两辆罗厘和一辆灵车。

猛烈的撞击力导致巴士的挡风玻璃爆裂，车镜也脱落，零件撒落一地。罗厘后方凹陷，灵车的后方玻璃镜也碎裂成蜘蛛网状。

另一个视频则显示，巴士前门相信被撞毁导致无法打开，乘客必须逐个从巴士的后门下车。

这个路段原本有四个车道，车祸发生后只有一个车道可通行，造成交通阻塞数小时。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时说，三人被送往邱德拔医院接受治疗。

新加坡警察部队受询时证实，一辆罗厘上的29岁司机和两名36岁和37岁男性乘客在车祸中受伤，三人在清醒的情况下送院。警方的调查工作还在进行中。