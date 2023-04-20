【国会】王乙康：不必夸大工人党建议与行动党政策的不同

工人党的提议跟行动党的政策很多时候没有根本上的不同，不需要夸大彼此间的细微差别，如果政府完全不考虑工人党提出的替代方案，就不会花那么多时间在国会展开辩论。

卫生部长王乙康星期四（4月20日）在国会辩论政府施政方针和各部门附录时，也回应工人党阿裕尼集选区议员贝理安星期二（18日）的言论。

王乙康说，每一个政党都会根据自己的宣言与价值观，提出自己的主导叙述。“这是政治竞争的一部分，许多国会议员，包括工人党议员，在国会中提出许多建议。我们对此表示欢迎，而且会在制定和检讨政策时考虑那些合适的建议。如果政府有不同的看法，也会说明。”

他举例，工人党在预防医疗和碳排放税提出的建议，实际上同政府的政策相似，工人党很多时候只是希望政府多做一点，但双方根本上的差异在于财政。

王乙康说，工人党从未支持消费税制度，但没有消费税的财政预算是行不通的。“你不可能在放弃主要的收入来源的同时，在那么多方面花更多的钱。”

他也重申，工人党提议将储备金净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，简称NIRC）的六成用于开支是不公平的做法，现行的五五对半方式兼顾当下和未来的需要，是比较理想的方式。