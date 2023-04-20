投资者多观望 海指退低10.64点

在美国联邦储备局开会前，以及大型公司公布业绩之前，投资者多持观望态度。亚太股市星期四（4月20日）多数横摆作收，升跌幅都不显著。新加坡海峡时报指数闭市退低0.32%或10.64点，闭市报3313.41点。

泰源公司技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时指出，海指近日表现属于正常，在3320的阻力点徘徊，并没有突破，仍旧是十字星图形，显示大盘观望成份浓。

海指全天的交易量达19亿6000万股；交易值11亿5000万元， 上升股304只；下跌股246只。

海指成份股11只上升；12只下跌；七只持平。

上升幅度大的是吉宝企业（Keppel Corp），上升1.29%至6.27元；凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）起1.05%至2.88元，以及城市发展（CDL）上升0.95%至7.46元。

下跌幅度大的是DFI零售集团，下挫1.60%至3.08美元；大华银行下跌1.26%至29.72元，以及丰益国际（ Wilmar International ）跌0.98%，以4.06元收盘。

亚太主要股市多处于横摆状态，除了东京和香港股市分别小升0.18%和0.14%之外，其他股市的跌幅介于0.08%至0.46%；悉尼股市跌幅最小，首尔股市跌幅最大。