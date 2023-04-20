34年前讨金链害一命 女子潜逃多年后判监三年

34年前轰动一时的讨金链命案有新进展，涉案时32岁的女子当年称被骚扰、金链被拿走，召集男友和同谋跟一名男子对质，过程中刺伤对方，酿成命案。

女子事后潜逃到马来西亚隐身三十多载，如今白发苍颜的她难逃法网，必须坐牢抵罪。

这起命案发生在1989年6月25日凌晨4时10分左右，地点在阿裕尼巷上段第4座组屋附近。死者是30岁的黄荣华。

现年65岁的被告刘彩容星期四（4月20日）在国家法院承认一项危险武器蓄意伤人的控状，法官判她坐牢三年。

调查显示，被告来自马来西亚，案发时在新加坡卖酒。她称黄荣华对她有兴趣，不停地骚扰她，还拿走她男友送的金链。她之后指示男友黄梿铿和朋友李振源，一起找黄荣华对质。

案发前，李振源指示同事纪忠达开罗厘，载他们到阿裕尼路上段的一家咖啡店。

黄荣华当时在咖啡店喝啤酒，醉倒在咖啡店。被告和同谋到场后，试图叫醒黄荣华不果，于是把他抬到阿裕尼巷上段第4座组屋附近的草坪。

黄梿铿将不省人事的黄荣华按在地，并将一把刀交给被告。被告双手握刀，至少一次刺进黄荣华背部。黄梿铿和李振源也用刀，多次刺向黄荣华。纪忠达见状，跑回罗厘，没有参与。

被告与同谋事后逃离现场，被告和黄梿铿更潜逃到马来西亚藏身。

公众路过案发现场，看见躺在血泊的黄荣华后，立即报警，医护人员到场后证实他已经死亡。

李振源与纪忠达于1989年9月被捕。黄梿铿于2020年12月17日过世，离世前一直逍遥法外。被告于2021年12月22日在马来西亚被捕，她落网的细节不详。（人名译音）