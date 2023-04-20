《联合早报》设置记录华文报历任总编辑名单纪念墙

《联合早报》走过百年岁月，报业前辈的努力功不可没。新报业媒体华文媒体集团必须成为一个有记性和记忆的机构，才能有温度、传统和底蕴，从而了解如何创新，并起到承前启后的作用。

为纪念报业前辈对本地华文报业发展做出的深远贡献，《联合早报》在报业中心华文媒体集团新闻室内，设置记录华文报历任总编辑名单的纪念墙。早报今年迎来百年报庆，这面墙也反映报章在过去100年的来时路。

纪念墙不仅记录了《南洋商报》《星洲日报》《联合早报》《联合晚报》和《新明日报》历任总编辑的名字，《南洋商报》与《星洲日报》在1975年《报章与印刷馆法令》颁布后，注册为公共公司的董事经理，以及之后的华文报掌舵人的名字也列在墙上。

14位历任华文报负责人、总编辑，以及他们的后人星期四（4月20日）齐聚报业中心，参与纪念墙的揭幕仪式。新报业媒体信托主席许文远也到场主持揭幕。

新报业媒体信托主席许文远（右二）也到场主持揭幕。（叶振忠摄）

出席活动的包括《联合早报》前总编辑林任君、于1990年至1993年担任《新明日报》代总编辑的成汉通，以及1978年至1983年担任《南洋商报》董事经理、1983年至1989年任联合报有限公司董事经理及1989年至1991年任新加坡新闻与出版公司董事兼集团总经理的黄锦西等。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲致辞时说，这个华文报历任总编辑列表让人们看到新加坡华文报业，从一开始就与本区域华人世界的政治和文化密不可分，这段历史值得梳理和保存。

李慧玲也强调，华文媒体集团须成为有记性和有记忆的机构。“机构要有记性，才有传统、底蕴和特色，才知道怎么去创新。机构要有记忆，才有温度，才谈得上人文关怀和承前启后。华文媒体要拥抱科技、奔向未来，这与拥有记性和记忆，一点也不矛盾。事实上，我们跑得越快，越要扎根于自己的历史……这些记忆和积淀，让我们在往前奔驰的时候，更了解这条道路的意义。”