疑电动脚踏车电池引发火患 惹兰峇株组屋一人吸入浓烟送院

疑放在客厅的电动脚踏车电池引发火患，蒙巴登惹兰峇株一间组屋单位起火狂烧。附近单位的一名居民因吸入浓烟过后送院，约80名居民被疏散。

这起火患发生在星期四（4月20日）晚上7时10分许，地点是惹兰峇株（Jalan Batu）第10座组屋9楼的一个单位。

《联合早报》摄影记者到场时，看到一辆消防车和一辆警车在场，周围也拉起封锁线。从外部可见，9楼至12楼的数间单位外墙被浓烟熏黑。

失火的9楼单位和上方单位的外墙因火患被熏黑。（陈来福摄）

新加坡民防部队过后在脸书贴文说，火势涉及单位客厅的物品，消防员到场后用一支水枪灭火。当时在单位内的两人，在当局到场前，已自行疏散。

在附近单位的一人因吸入浓烟，过后送往中央医院治疗。警方和民防部队也疏散了现场约80名居民。

初步调查显示，火患相信由客厅内的一辆电动脚踏车的电池所引起。

蒙巴登区议员林谋泉也在社交媒体贴文说，建屋发展局已为居民提供临时住所，市镇理事会也将在调查结束后协助清理现场。他也感谢基层领袖事后迅速到场提供援助。

[Fire @ Block 10 Jalan Batu] At about 7:10 p.m., SCDF was alerted to a fire in a ninth floor unit at the abovementioned... Posted by Singapore Civil Defence Force on Thursday, April 20, 2023