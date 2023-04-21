美国星期四（4月20日）隔夜股市在科技股拖累下全线下跌，纳斯达克指数跌幅最大，下跌0.80%，标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌0.60％和0.33％。

其中，美国电动车大厂特斯拉（Telsa）的股价大跌接近10%，主要是市场担忧一系列的削价行动会挤压公司的利润率。特斯拉今年内已削价六次，首席执行官马斯克表示接下来可能会继续削价。至少15名分析师下调了特斯拉股票的目标价。

本地方面，在美国联邦储备局开会前，以及大型公司公布业绩前，投资者多持观望态度，新加坡海峡时报指数星期四闭市退低0.32%或10.64点，闭市报3313.41点。

星期五值得关注的股票：

1）新电信子公司澳都斯（Optus）星期五（21日）早上披露，据澳大利亚媒体报道，澳洲律师所Slater & Gordon已针对去年9月发生的网络攻击事件，对澳都斯提出集体诉讼。澳都斯指出，集团目前没有接到任何相关的法律文件，但如之前所宣布，任何集体诉讼若展开，集团将会极力抗辩。

去年9月，澳都斯的网络遭受黑客攻击，可能有多达980万个账户被泄露，相当于澳大利亚人口的三分之一。对于这次网络泄露牵扯的支出，可能包括用户更换护照、驾照和政府发给的医疗身份证的费用。

2）吉宝企业（Keppel Corp）星期四闭市后发布第一季业务报告时透露，集团第一季营收同比增长9％至22亿5500万元，来自能源与环境业务、城镇发展业务，以及网络连通业务的营收贡献增加。

3）凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）闭市后，宣布脱售甘榜安拔159号的 KA Place，脱售价为3538万元，是2005年3月买入时的219%，也比去年底市场估价2280万元高55%。