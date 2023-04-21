本地图书馆去年访客量达1650万人次 读者最爱鬼怪书籍

尽管越来越多人习惯在线上借书阅读，本地实体图书馆仍深受欢迎，国家图书馆管理局旗下设施去年的总访客量就增加500万人次。实体书借阅量也有所增加，其中最受大人小孩欢迎的书籍都与鬼怪有关。此外，图管局去年举办的不同活动和展览也吸引了超过200万人参与。

图管局星期五（4月21日）发表的2022年总结简报显示，全岛29个公共图书馆、国家图书馆、国家档案馆和旧福特车厂去年的总访客量达1650万人次，比前一年多出500万人次。

去年的实体书借阅量增加20万达2560万次，最受成人欢迎的实体书是Russell Lee的《新加坡真实的鬼故事》第一部合集；借阅量最多的儿童书籍则是中文科学漫画系列《植物大战僵尸》。

图管局去年的电子书借阅量则增加50万达1300万次；网页浏览量及订阅电子书籍和使用数据库的流量也显著增加210万，达到8270万次。

最受欢迎的成人和儿童电子书籍则分别是张优远的《不平等的样貌》以及《猫小子漫画俱乐部》系列。

图管局也是亚太区首个提供Udemy Business线上课程的公共图书馆，3万6000个活跃用户去年共完成了350万个课程讲座。

配合图书馆及档案馆蓝图（Libraries and Archives Blueprint 2025），图管局在2021年新推出的“凝聚点”（Nodes）计划，把图书馆资源带到全岛超过20个公共地点，共吸引162万名访客。

图管局在2022年举办了近1万8000个活动，以及16个展览，共吸引204万名访客，比2021年多出62万人。

图管局总裁黄子鹏说：“我们将继续加大力度，通过不同渠道让人们能更容易获取图书馆资源，以满足他们的不同需求。”