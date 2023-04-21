【国会】移民局系统故障影响8.5万人 21旅客错过班机

移民与关卡局上月底在为通关系统升级时发生技术故障，导致旅客陆空通关阻滞近五小时。当局在这期间仍协助约8万5000名旅客出入境，但21名原定在第四搭客大厦出境的旅客错过班机。当局事后也协助这些旅客在不用额外付费的情况下，重新订购机票。

3月31日，由于移民与关卡局在升级通关系统时发生技术故障，导致系统早上约10时40分开始出现故障，直至下午4时才恢复正常。故障导致樟宜机场搭客大厦出现长长人龙。两个陆路关卡的部分自动通道也出现故障，导致出境厅同样出现人龙。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期五（4月21日）在国会上答复多名议员针对上述事件提问时透露，移民局和樟宜机场集团事后立即协助受影响旅客，并在故障中，协助113趟出境航班和111趟入境航班的约3万名旅客通关。

至于两个陆路关卡的旅客，他们的行程大约延误半小时，但在过程中仍协助约5万5000人通关。

至于升级的细节，移民局3月31日早上为用来协助旅客自动通关的多模态生物认证系统进行事先规划好的升级试验。

试验原本应从早上10时开始，下午2时结束。承包商也在场确保如果试验不顺利，便将在半小时内完成修复工作。然而，试验在10时40分系统却不胜负荷，影响也远超预期，因此最终在约四个半小时后，于下午3时许才完成修复工作。

费绍尔代表当局向受影响的旅客致歉，并感谢他们的体谅。他也感谢在故障中挺身而出协助旅客的移民局及樟宜机场集团职员。