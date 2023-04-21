美股下跌拖累区域股市 本地海指周五早盘微跌0.18%

美国星期四（4月20日）隔夜股市全线下跌拖累区域股市，亚太股市星期五（21日）早市表现疲弱，新加坡海峡时报指数午休前小幅下跌0.18％。

新加坡海峡时报指数星期五截至中午跌6.08点，报3307.33点，盘中最高点是3313.80点，最低3300.86点。全场上升股217只，下跌股213只，交易量5亿8842万股，总值4亿零801万元。

在30只海指成份股当中，11只下跌，11只上涨，八只持平。领跌的是星展集团（DBS），股价午休前跌1.04%至32.33元；领涨的是吉宝企业（Keppel Corp），股价午休前涨3.35％至6.48元。

区域主要股市普遍下跌，深圳股市表现最差，早盘下跌1.49%。

股票经纪公司AJ Bell投资主管莫德（Russ Mould）认为，投资者再度把焦点放在全球经济上。他说：“投资者再次对全球经济的前景感到担忧。过去几天市场横摆，最新出炉的企业报告都无法推动股市前进。”

与此同时，美国劳动市场出现疲弱迹象，让投资者担心当地经济很快在今年下半年陷入衰退。最新数据显示，截至上星期六（15日）的一周里，失业救济金申请上升5000份至24万5000份，比市场预测的多。另外，根据美国全国地产经纪商协会的报告，3月份的房屋总数环比下跌2.4%。

Wolfe Research首席投资策略师森耶克（Chris Senyek）认为，如果美国联储局继续升息政策，金融市场条件会进一步紧缩，导致经济放慢至陷入衰退，这不利于股市走势。

美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）将在5月2日起召开两日会议。市场普遍预计，美联储可能再加息25个基点。